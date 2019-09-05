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Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 00:11 | Son Güncelleme

DEFNEDİLDİ Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi.

DEFNEDİLDİ

Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi. İkindi vaktinde, Kestel Camisi'nde kılınan cenaze namazına, İnanç'ın ailesi ve mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki kırsal mahallelerden vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından Mustafa İnanç köy mezarlığında toprağa verildi.

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