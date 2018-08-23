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Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır, gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Budanır’ın cenazesi, morgdan alınarak, evine getirildi. Cenaze aracı sokağa geldiği sırada aile fertleri, büyük üzüntü yaşadı. Hülya Budanır, kızının tabutuna dokunarak, gözyaşı döktü. Yakınları, Aleyna Hatun’un annesi Hülya, babası Şahimerdan ve kız kardeşi Hilal Budanır’ı teskin etmeye çalıştı.

Hülya Budanır, "Hayallerin vardı, gelinlikle ayrılacaktın bu evden" diyerek, ağıt yaktı.

CENAZE

Cenaze aracının ayrılmasının ardından aile fertlerinin elleri birbirine kenetlendi.

Aleyna Hatun Budanır’ın cenazesi, ikindi vakti Döşemealtı TOKİ Camii’nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ANTALYA


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Antalya trafik kazası aleyna hatun budanır cenaze

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