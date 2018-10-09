Organlarıyla 4 kişiye umut oldu

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 4 kişiye umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "akut inme" nedeniyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 50 yaşındaki Şükran Ünal'ın, beyin ölümü gerçekleşti.

Ünal'ın ailesinin onayı ile alınan böbrek ve korneaları nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Çevresi tarafından da yardımsever kişiliğiyle tanındığı belirtilen Ünal'ın korneaları ve sol böbreği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağ böbreği ise kentte özel bir hastanede organ bekleyen hastalara nakledilecek.

