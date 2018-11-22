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Organlarıyla 4 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki Mesut Uçkun’un bağışlanan organları 4 hastaya nakledilecek

Aydın'ın İncirliova ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki Mesut Uçkun'un organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda 13 Kasım Salı günü otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve Aydın Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan Mesut Uçkun'un beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yönetimi, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Uçkun'un ailesine organ bağışı konusunda bilgi verdi.

Ailenin onayının alınmasının ardından böbreklerden biri kentteki bir hastaya, 1 böbrek ve kalp İzmir'e, karaciğer de organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Amcasını kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Fatih Uçkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Organlar hastalara umut olmak için alındı. Bundan çok memnunuz. Bütün herkesin yapmasını istiyoruz bu şekilde. Bütün hastalara yeni umutlar olması için herkesin elinden geldiğince organlarını bağışlamasını istiyoruz." dedi.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Ersin Özgür Şahin de hastane olarak sevinci ve acıyı bir arada yaşadıklarını, Uçkun'un organlarının 4 cana hayat vereceğini ifade etti.

Hastane Başhekimi Refik Kurt ise organların bağışlanmasını kabul eden aile bireylerine ve operasyonu yapan ekibe teşekkür etti.

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