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Organlarıyla 5 hastaya umut olan Zeynep'in hayali, tıp fakültesiymiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, elektrikli bisikletine bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları bağışlanan Zeynep Helin Aslaner (19), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da, elektrikli bisikletine bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları bağışlanan Zeynep Helin Aslaner (19), gözyaşları içinde toprağa verildi. Organlarıyla nakil bekleyen 5 hastaya umut olan Aslaner'in üniversite sınavlarına hazırlandığı ve en büyük hayalinin tıp fakültesini kazanmak olduğu öğrenildi.

Geçen 8 Kasım akşamı Ortaca'dan Dalyan yönüne giden M.H.E., kullandığı 48 Z 2597 plakalı kamyonet ile elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner'e çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslaner, buradaki ilk müdahale sonrasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın önceki gün (Pazartesi) beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü Aslaner'in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbul'dan dün (salı) gelen ekipler tarafından Aslaner'in uygun bulunan organlarından böbrekleri, kalbi, karaciğer ve akciğeri alındı. Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanı'na, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi. Kamyonet sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANNE CENAZE TÖRENİNDE FENALAŞTI

Bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 5 hastaya umut olan Zeynep Helin Aslaner'in, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınan cenazesi Pir Sultan Abdal Derneği Ortaca Cemevi ve Kültür Merkezi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine genç kızın babası Şahin Aslaner, annesi Emine Aslaner, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde genç kızın annesi Emine Aslaner, fenalaşıp bayıldı. Kucakta taşınarak otomobile bindirilen ve Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan acılı anneni sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zeynep Helin Aslaner'in cenazesi saat 13.30'da kılınan namazın ardından Kemaliye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatının baharında yaşamını yitiren Aslaner'in üniversite sınavlarına hazırlık yaptığı ve en büyük hayalinin tıp fakültesini kazanmak olduğu öğrenildi.

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