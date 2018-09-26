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Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki kişinin ailesince bağışlanan organları 5 hastaya nakledilecek

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 hastayı yeniden hayata bağlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beyin damar hastalığı nedeniyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 49 yaşındaki Ü.İ'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakli koordinatörü, hastanın ailesiyle organ bağışı yapmaları için görüştü. Ailenin onay vermesi üzerine İ.Ü'nün akciğer, karaciğer, bir böbreği ve korneaları nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, hastanenin organ nakli koordinatörlerinin, organ bağışı için ailenin onayını aldığını belirtti.

Bunun üzerine nakil çalışmalarının başladığını aktaran Akan, "Merhumun korneaları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. Böbrek ve karaciğeri kentteki özel bir hastaneye, akciğeri ise Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa organ bağışı

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