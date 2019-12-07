Organlarıyla 6 kişiye hayat veren 17 yaşındaki genç toprağa verildi

D\u00dcZCE(\u0130HA) Watch GT 2 ile sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fama 'ad\u0131m at\u0131n'Ukranya\u2019da donarak \u00f6len T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131, Ad\u0131yaman\u2019da topra\u011fa verildi<img alt="D\u00dcZELTME - "Azerbaycanl\u0131 iki cerrah ayn\u0131 seansta iki operasyonla ilke imza att\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimizin spot ve ilk paragraf\u0131nda yer alan "a\u00e7\u0131k kalp" ifadesi "\u00e7al\u0131\u015fan kalpte bypass" olarak d\u00fczeltilmi\u015ftir.\nHaberimizi d\u00fczelterek yeniden yay\u0131ml\u0131yoruz.\nSayg\u0131l" src="https:\/\/imgrosetta.mynet.com.tr\/file\/11511069\/148x74.jpg">D\u00dcZELTME - "Azerbaycanl\u0131 iki cerrah ayn\u0131 seansta iki operasyonla ilke imza att\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimizin spot ve ilk paragraf\u0131nda yer alan "a\u00e7\u0131k kalp" ifadesi "\u00e7al\u0131\u015fan kalpte bypass" olarak d\u00fczeltilmi\u015ftir.\nHaberimizi d\u00fczelterek yeniden yay\u0131ml\u0131yoruz.\nSayg\u0131l
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