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Organlarıyla nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşen emekli Sedat Özdemir'in (59) organları, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Organlarıyla nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşen emekli Sedat Özdemir'in (59) organları, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.
İşçi emeklisi Sedat Özdemir, geçen 26 Şubat'ta aniden rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özdemir, yoğun bakıma alındı. Burada doktorların müdahalesine rağmen dün Sedat Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti.
Aile ile yapılan görüşmeler sonucunda Özdemir'in organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler tarafından yapılan ameliyatla Sedat Özdemir'in böbrekleri ve karaciğeri alındı. Alınan organlardan karaciğer İzmir Kent Hastanesi'ne, böbreklerden biri İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğeri ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki uygun hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Özdemir Ailesi'ne başsağlığı dileyip, "Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak nakil bekleyen hasta sayısı giderek artarken, organ bağış oranları ise düşük bir seviyede kalmaktadır. Tedavileri organ bağışına bağlı olan hastalarımız ise sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybetmektedir. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlarımıza anlatmak ve organ bağış sayılarının artırılması amacıyla mart ayı itibarıyla bir projeye başlıyoruz. Özdemir Ailesi gibi duyarlı vatandaşlarımızı projemize destek olmaya ve organ bağışına davet ediyoruz" dedi.

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