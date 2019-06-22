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"Organlarıyla umut olan öğrenci" mezuniyet gecesinde unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 00:21 | Son Güncelleme

Beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi tarafından organları bağışlanan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kemal Kuşum, mezuniyet töreninde unutulmadı - Arkadaşları ve öğretim üyelerince anılan Kuşum'un cübbe, kep ve diplomasının sahnedeki bir sandalyenin üzerine bırakılması duygusal anlar yaşattı

İZMİR (AA) - İzmir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve organları 7 hastaya umut olan Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kemal Kuşum mezuniyet töreninde anıldı.

EÜ Hemşirelik Fakültesinde öğrenimlerini tamamlayan 266 hemşirelik öğrencisi için Bornova'da bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içindeki amfi tiyatroda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni, geçtiğimiz mart ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 23 yaşındaki Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Kuşum'un fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisiyle başladı.

- "Kemal Kuşum şu an aramızda ve bizleri izliyor"

Rektör Yardımcısı Ersan, törende yaptığı konuşmada, mezun olan tüm öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Kuşum'un vefatının başta Hemşirelik Fakültesi olmak üzere tüm üniversite camiasını derinden üzdüğünü belirten Ersan, "Kemal, çalışkanlığı ve başarılarıyla örnek bir öğrenciydi. Onun zamansız kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. İnanıyoruz ki Kemal Kuşum şu an aramızda ve bizleri izliyor." dedi.

- "Her zaman bizimle birlikte yaşayacaksın"

Mezun olan öğrenciler adına konuşan Buğra Kaan Uranoğlu ise sevinçli günlerinde hüznü de birlikte yaşadıklarını anlatarak "Kemal çalışkanlığıyla yardımseverliğiyle güler yüzüyle hep bize örnek oldu. Aramızdan ayrıldıktan sonra bile organlarıyla nakil bekleyen hastalara can oldu. Kemal benim ilk sıra arkadaşımdı, mekanın cennet olsun, seni unutmadık unutmayacağız. Her zaman bizimle birlikte yaşayacaksın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere öğretim üyeleri tarafından diplomaları verildi.

- Kuşumun diploması sahnedeki sandalyeye bırakıldı

Mezuniyet töreninin sonunda sahneye gelen Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, Kuşum'un cübbesi, kepi ve diplomasını sahnede bir sandalyenin üzerine bıraktı. Bu sırada sahnedeki ekrana ise Kuşum'un fotoğrafı ile birlikte “Daima bizimlesin” yazısı yansıtıldı.

Kuşum'u hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Bilge, bunun bir göstergesi olarak hayatını kaybeden öğrencilerini diploma töreninin sonunda bir kez daha andıklarını dile getirdi. Kuşum'un annesinin mezuniyet törenine katılamadığını aktaran Bilge, şöyle konuştu:

"Aysel Hanım ile bugün telefonda konuştuk. Kemal'in mezarına gitmiş, sizlerin mezuniyetinden bahsetmiş. Önümüzdeki günlerde Kemal'in diplomasını öğretim üyelerimiz ve arkadaşlarıyla annesine teslim edeceğiz. İnanıyorum ki Kemal bu akşam buradaydı ve sizlerin en güzel gününü izledi."

Duygusal anların yaşandığı törende bazı öğrenci ve öğretim üyelerinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

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