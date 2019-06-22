"Organlarıyla umut olan öğrenci" mezuniyet gecesinde unutulmadı

Rektör Yardımcısı Ersan, törende yaptığı konuşmada, mezun olan tüm öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Kuşum'un vefatının başta Hemşirelik Fakültesi olmak üzere tüm üniversite camiasını derinden üzdüğünü belirten Ersan, "Kemal, çalışkanlığı ve başarılarıyla örnek bir öğrenciydi. Onun zamansız kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. İnanıyoruz ki Kemal Kuşum şu an aramızda ve bizleri izliyor." dedi.

- "Her zaman bizimle birlikte yaşayacaksın"

Mezun olan öğrenciler adına konuşan Buğra Kaan Uranoğlu ise sevinçli günlerinde hüznü de birlikte yaşadıklarını anlatarak "Kemal çalışkanlığıyla yardımseverliğiyle güler yüzüyle hep bize örnek oldu. Aramızdan ayrıldıktan sonra bile organlarıyla nakil bekleyen hastalara can oldu. Kemal benim ilk sıra arkadaşımdı, mekanın cennet olsun, seni unutmadık unutmayacağız. Her zaman bizimle birlikte yaşayacaksın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere öğretim üyeleri tarafından diplomaları verildi.

- Kuşumun diploması sahnedeki sandalyeye bırakıldı

Mezuniyet töreninin sonunda sahneye gelen Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, Kuşum'un cübbesi, kepi ve diplomasını sahnede bir sandalyenin üzerine bıraktı. Bu sırada sahnedeki ekrana ise Kuşum'un fotoğrafı ile birlikte “Daima bizimlesin” yazısı yansıtıldı.

Kuşum'u hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Bilge, bunun bir göstergesi olarak hayatını kaybeden öğrencilerini diploma töreninin sonunda bir kez daha andıklarını dile getirdi. Kuşum'un annesinin mezuniyet törenine katılamadığını aktaran Bilge, şöyle konuştu: