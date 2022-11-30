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Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu

30.11.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları cinsel ilişkilerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucu kadınlar için en iyi seks pozisyonunun bulunduğunu söylüyor. Öne sürülen iddialara göre, cinsel ilişkide iki tarafında zevk alması için yapılması gereken bazı şeyler var. Kadınların erkeklerden daha zor orgazm olduğu bilinen bir gerçek. Ancak bu çalışma ile zirveyi yaşamak daha kolay olabilir.

Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu

Cinsel ilişkilerde çiftlerin karşılıklı olarak güzel vakit geçirmeleri için yapılan bilimsel çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Cinsel ilişki ve seks üzerine yapılan çalışmaların birinde kadınlar için en iyi seks pozisyonunun bulunduğunu iddia ediyor. ABD'nin New York kentindeki özel jinekoloji kliniği New H. Medical'a göre orgazm için en etkili seks pozisyonu, kadının leğen kemiğinin altına bir yastık yerleştirerek yapılan misyoner pozisyonu.

SEKS YAPARKEN İNCELENDİLER

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Çalışma, bir ultrason tarayıcısı kullanılarak gerçekleştirdi ve araştırmacılar, gönüllü bir çifti 10 dakika boyunca 5 popüler pozisyonda seks yaparken inceledi.

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Araştırmacılar daha sonra, klitoral kan akışını uyarmada en başarılı pozisyonun hangisi olduğuna baktı.

Araştırmayı yöneten New Yorklu araştırma doktoru Dr. Kimberley Lovie şunları yazdı:

Birçok dergide, kitapta ve halka açık forumlarda çeşitli cinsel ilişki pozisyonlarının iddia edilen faydaları açıklanıyor. Fakat farklı cinsel ilişki pozisyonlarıyla bunların kadın orgazmı üretme yetenekleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren çok az bilimsel araştırma var. Amaç, standart olarak belirlenmiş bir zaman diliminin ardından 5 pozisyonun her birinde cinsel ilişkiden önce ve sonraki klitoral kan akışını karşılaştırmaktı.

Dr. Lovie sözlerini en az etkili pozisyona değinerek sürdürdü.

Araştırma doktoru, "Diz çökme/arkadan giriş pozisyonu en az miktarda doğrudan klitoral temas üretir ve kan akışında yol açtığı artış yüz yüze pozisyonlara kıyasla göz ardı edilebilirdir" diye ekledi.

Bu yeni araştırma, kadın orgazmını inceleyen ve "inlemenin" bunun bir parçası olmadığını ortaya koyan başka bir araştırmayı takip ediyor.

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Ottawa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "düzensiz/hafif nefes almak", "kan basıncında artış" ve "sıcak basması" dahil kadın orgazmı sırasında ortaya çıkan çeşitli bedensel hisleri inceledi.

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Bununla birlikte, sanılanın aksine mevcut olmayan bazı yanlış anlaşılmış hisleri de tanımladılar. The Journal of Sexual Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, "'İnleme' öğesinin kalıcı olarak kriterlerden çıkarılmasını öneriyoruz" ifadelerine yer verilirken, kadın orgazmının "kadın cinsel tepkisinin iyi anlaşılmamış bir yönü" olduğu belirtildi.


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