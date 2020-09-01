Orgazm kaybolursa ne olur?

Cinsel isteğiniz olmasına rağmen bir süredir orgazm olamıyor musunuz? Kulağa tuhaf gelse de bu durumun üstesinden gelmek düşündüğünüz kadar zor değil. Daha önce orgazm olmakta zorlanmasanız bile, yaşamınızın bir döneminde orgazm olmamak mümkündür. Orgazm kaybının neden olduğunu ve onu geri kazanmak için neler yapılabileceğini seks uzmanları ve bir psikolog anlattı. BAZI İNSANLAR ORGAZMI NEDEN KAYBEDER? Öncelikle bilinmesi gereken ilk şey, orgazmın seks yapmanın tek nedeni olmadığı ve herkesin orgazm olmadığıdır. Ayrıca bunda utanılacak hiçbir şey yoktur. Cinsel eğitimler veren Ness Cooper Metro’ya yaptığı açıklamada orgazmın cinsel zevkin nihai hedefi sanıldığını; ancak bunun doğru olmadığını söyleyerek “Cinsel zevke ulaşmak için bir kurallar dizisi yoktur. Birçok insan farklı metodlar keşfederek zevk alabilir. Bazen orgazma ulaşmakta zorluk çektiğimiz veya orgazm olamadığımız günler olabilir. Bu tamamen normaldir. Bazı insanlar sinir bozucu olabilen ancak ömür boyu sürmeyen, kısa süreli anorgazmi deneyimi yaşayabilir” dedi. Tıbbi bir terim olan anorgazmi, orgazm olmakta zorlanmak anlamına geliyor ve araştırmalara göre anorgazmi kadınlar arasında erkeklere oranla daha fazla görülüyor.

International Academy of Sex Research’ün bulgularına göre heteroseksüel erkeklerin %95’i seks sırasında orgazm oluyor. Bu oran, heteroseksüel kadınlar arasında %65. Orgazm eksikliği ise kadınların genellikle penetrasyonun ötesinde uyarılmaya ihtiyaç duymasından kaynaklanır, bazen uyarılma için gereken süre ortalama bir hızlı seksten daha uzun zaman alabilir. Orgazm eksikliği ayrıca kadın cinselliğine yönelik cinsel eğitim eksikliğinden de kaynaklanır. Orgazm olamamak psikolojik veya fiziksel bir nedene bağlı olabilir.

Anorgazmi fiziksel, psikolojik bir nedene bağlı olabilir. Anorgazmiye yol açan psikolojik nedenler hakkında konuşan Psikolog Dr. Becky “İnsanlarda cinsel zevke ve orgazma engel olan birçok duygusal engeller veya dikkat dağıtıcı unsurlar olabilir. Örneğin stresli birinin çoğu zaman dikkati dağılır ve bu nedenle yeterince rahatlayamaz. Bu durum orgazma ulaşmayı ve zevk alma yeteneğini etkileyebilir. Ayrıca kadınlar ve erkeklerdeki performans kaygısı rahatlamanın, zevk almanın ve orgazmın önünde bir engel olabilir. Kafası dolu olan ve zamanla her şeyin normale döneceğini bilen birçok insan için bu durum kısa sürelidir ve geçicidir. Ancak diğerleri için bu endişeli bir kısır döngüye dönüşebilir” dedi.

Aslında orgazm eksikliğine ne kadar odaklandığınıza göre yaşanan stres de artar ve orgazm asla gelmez. Uzmanlar, ilginç bir şekilde günün hangi saatinde olduğunuzun da bir rolü olduğunu söylüyor. Cinsel sağlık uzmanı Ness Cooper bu konuya değinerek “Günün hangi saatinde olduğumuz bile uyarılma yeteneğimizi etkiler. Yapılan bir çalışmaya göre cinsel uyarılma yeteneği kişiden kişiye göre değişiyor ve erotik bir yakınlaşma içinde olan birinin deneyimi, onun daha çok uyarıldığı bir saatte daha tatmin edici olabilir. Bu da, rutinimiz değiştiği zaman orgazmın da değişebileceği anlamına gelir” dedi. Uzmanlar ilişkide sorun yaşayanların veya yeni bir partnerle seks yapanların yatak odasında farklı hissedebileceğini ve zihnin de kaçınılmaz olarak buna tepki verebileceğini söylüyor.

Seks uzmanı Calandra Balfour, orgazm kaybında beslenme, yaşam tarzı değişikliği ve yaş gibi fiziksel faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor. Kullanılan ilaçların da cinsel arzu hissinde rol oynadığını söyleyen uzmanlara göre antidepresanların en yaygın yan etkileri arasında libidonun azalması ve cinsel organların hassasiyetin azalması yer alıyor. Ayrıca menopoz ve ereksiyon sorunları da cinsel performansı etkiliyor.

TEKRAR ORGAZMA NASIL ULAŞILIR? Eğer bu sorunun yaş, sağlık sorunları, kullanılan ilaçlar gibi fiziksel nedenleri olduğunu düşünüyorsanız bir hekimle görüşmeniz öneriliyor. Yapılacak testlerle olası sebep belirlenebilir veya kullandığınız ilaçlarda doz değişimi yapılabilir. Seks uzmanı Calandra Balfour “Normalde orgazm oluyor ve şimdi olamıyorsanız kesinlikle sessizce acı çekmeyin. Bir doktora görünün, altta yatan bir sağlık sorunu olabilir. Doktorunuz beslenme ve yaşam tarzı değişikliği ile size yardımcı olabilir” dedi. Ancak eğer orgazm eksikliği psikolojik nedenlere dayanıyorsa bedeninize iyi gelecek bazı ipuçları ve teknikleri deneyebilirsiniz.

Yapmanız gereken en önemli şey kendinize çok fazla baskı uygulamamak. Eğer orgazm olmuyorsa, olmuyordur. Seks uzmanı Calandra “Buradaki en önemli şey sevişmeyi orgazm odaklı hale getirmemek. Orgazm bir bitiş çizgisi değil, yolculukla ilgilidir. Bu yüzden seks yolculuğundan keyif aldığınızdan emin olun. Seksi yavaşlatmak gerçek bir fark yaratabilir. Ön sevişme süresini uzatabilir, kayganlaştırıcı kullanabilir ve seks oyuncaklarından yardım alabilirsiniz. Bu hem orgazma ulaşmanıza hem de sekse yenilik katmanıza yardımcı olur” dedi.