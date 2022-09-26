Orgazm olamıyorsanız zorlamanın anlamı yok! Daha etkili çözüm sağlayacak bu yolları deneyin

Orgazm uzun süreli cinsel uyarılma sonucunda fizyolojik ve psikolojik olarak ulaşılan ve kişiye zevk veren durum olarak tanımlanıyor. Orgazm hem cinsel ilişki hem de mastürbasyon ile elde edilebiliyor. Erkekler çok daha kolay bir şekilde orgazm olabilse de kadınlarda orgazm olmak problem haline geliyor. Orgazm olamama durumuna anorgazmi deniliyor. Anorgazmi yaşayan insanlar daha mutsuz, gergin ve özgüvensiz olabiliyor. Toplumda birçok kadın orgazm olamazken partnerleriyle sorun yaşamamak için orgazm taklidi yapıyor. Ancak cinsel ilişkilerde tüm bunların yaşanmasına gerek yok. Uygun yöntemlerle hem erkekler hem de kadınlar istenilen orgazm seviyesine ulaşabiliyor.

NEDEN ORGAZM OLUNMAZ?

Orgazm olamamanın fiziksel ve psikolojik nedenleri vardır. Vajinal kuruluk, enfeksiyon, disparoni (ağrılı cinsel ilişki) gibi fiziksel problemler varsa ilk olarak bunlar tedavi edilmelidir. Diğer taraftan, kişilerin cinsellikle ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları ya da tamamen yanlış bilgilere sahip olmaları, bilgi ve tecrübe eksiklikleri, taciz, tecavüz gibi yaşanan cinsel travmalar da orgazm olamamanın psikolojik nedenleri arasındadır.

ORGAZM OLMANIZI SAĞLAYACAK YÖNTEMLER

ODAKLANMAK VE KONSANTRE OLMAK

Cinsel ilişkide orgazmı tek amaç haline getirmemek bu sorunun çözümü için iyi bir başlangıç olacaktır. Sürekli orgazm olmayı düşünmek, orgazmı engellemeye neden olacaktır. Kadın birliktelik sırasında o ana konsantre olarak, yaşanılan hazzın tadını çıkarmalıdır. Yalnızca dokunuşlara yani uyaranlara ve zevk almaya konsantre olan kadının, orgazm olması da kolaylaşacaktır.

NEFES KONTROLÜ

Doğru nefes almak ve nefes kontrolü de orgazmı kolaylaştıran en etkili yöntemlerdendir.

ÖN SEVİŞME

Doyurucu bir orgazma ulaşmak için yeterli bir ön sevişme oldukça önemlidir.

DOĞRU POZİSYON

Orgazm olamayan kadınlara cinsel cevabı artıracak farklı teknikler ve pozisyonlar önerilir. Kontrolün kadında olduğu pozisyonların denenmesi bu açıdan önemlidir. Örneğin, kadının erkeğin üstünde olduğu pozisyonda, kadın kontrolü ele alarak kendi haz duygusuna göre hareketlerini ve kasılmalarını ayarlar.

KEGEL EGZERSİZLERİ

Kegel egzersizi ile pelvik taban kasları çalıştırılır ve bu egzersizin düzenli yapılmasıyla bu kaslar güçlendirilir. Gün içinde kolaylıkla yapılabilen Kegel egzersizinde, otururken ya da uzanırken pelvik taban kasları aynı idrar yaparmış gibi gevşetilmeli ve ardından idrar tutarmış gibi kasılmalıdır.

DÜZENLİ SPOR VE İYİ BESLENME

Düzenli spor yapmak cinsel isteği artırarak, cinsel yaşam süresini de uzatmaktadır. Spor ile cinsel organlara giden kan basıncı artmakta bu da orgazmı kolaylaştırmaktadır. Alkol ve sigara kullanımı, cinsel yaşam kalitesini düşürdüğü için bunlardan uzak durmak gerekmektedir.

KENDİ ZEVKLERİNİZİN FARKINA VARMAK

Kendi bedenini tanıyan, nasıl uyarıldığını, neyden haz aldığını bilen her kadın orgazm olabilir. Kadının orgazm olamamasında ilk engel kendisidir. Bu sorunu çözmeye kişi ilk olarak kendinden başlamalıdır, sorun devam ediyor ise profesyonel destek almalıdır.

ORGAZMI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN NE YAPILABİLİR

Cinsel ilişkide hem hazzı artırmak, hem de orgazm olmayı kolaylaştırmak amacıyla genital bölgeye uygulanabilecek destek yöntemler mevcuttur. Bunlar;

G Noktası büyütme (G Shot, G noktası aşısı, Hyaluronik asit uygulamaları)

G noktası büyütme uygulamasında önceden kolajen kullanılırken, günümüzde etkisi daha uzun süren hyaluronik asit veya yağ enjeksiyonu ile işlem gerçekleştirilir. Piyasada G noktası dolgusu için birçok dolgu materyali bulunmakla birlikte en çok tercih edilenler uzun etkili hyaluronik asit dolgularıdır. Uygulama sonrasında hasta ağrı, sancı hissetmez ve hemen normal hayatına dönebilir.

Genital PRP Uygulaması (O Shot, Orgazm aşısı)

Muayenehane ortamında yapılabilen, ağrısız ve kolay bir uygulama olan PRP (Platelet Rich Plasma) ile vajinanın kan akımı ve duyarlılığı artmakta, bununla paralel olarak cinsel haz artmaktadır. Orgazm aşısı olarak da bilinen PRP uygulamasında kullanılan aşı, hastanın kendi kanından hazırlanır, hem vajinal bölgeye hem de klitoris bölgesine uygulanabilmektedir.

Vajina Daraltma (Vajinoplasti)

Vajinada, yaşa, doğuma ve diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan genişleme hissi, lazer veya cerrahi operasyonla tedavi edilmektedir. Vajina daraltma ameliyatlarının başarıya ulaşması için bu işlemler özellikle konusunda uzman ve deneyimli doktorlar tarafından yapılmalıdır. Vajinoplastide, vajinanın genişleyen bölgesi kesilerek daraltılır, vajina altındaki dokular birbirine yaklaştırılır ve kalan vajina dokusu anatomik yapısına uygun olarak dikilir. Bu işlemde aynı zamanda estetik bir görünüm sağlanır

Lazerle Vajina Gençleştirme (Lazer vajinal rejüvenasyon)

(LVR), vajinal genişlik seviyesi hafif veya orta seviyede olan ve özellikle orgazm üzerine de etkili olmasını isteyen hastalar için uygulanan bir tedavidir. Lazer vajinal rejüvenasyon, lazerle vajina daraltma, yenileme, gençleştirme anlamlarına gelmektedir

Genital Radyofrekans (RF)

Vajina içine uygulanan özel bir radyofrekans cihazı ile yapılır. Vajina kanalının başındaki kas grubuna uygulanan bu işlem sırasında enjeksiyon, kesi ya da herhangi bir cerrahi işlem yapılmaz. Radyofrekans uygulaması ortalama 30 dakika kadar süren, uygulaması son derece kolay ve ağrısız bir işlemdir.



