Orgazmın vücut üzerindeki şaşırtıcı etkileri

Orgazm olmak bazı toplumlarda sadece erkekler için önemli gibi algılansa da, aslında kadınlar için de orgazm hayati önem taşır. Kadın ve erkek için ruh ve beden sağlığı için cinsel yaşamın ve orgazmın önemi büyüktür. Toplumsal kurallar, utanma duygusu, doğru bilinen yanlışlar nedeniyle özellikle kadınlar hayatlarının en özel dönemlerinde pek çok sorunla karşılaşırlar.Orgazm kadın ve erkekte farklı şekillerde ve etkilerde ortaya çıkar. Dünyada 4000 kadın üzerinde yapılan araştırmalarda, kadınların üçte birinin hiç orgazm olmadığı ortaya çıkmıştır. Sadece onda biri oranında kadının her cinsel birleşmede orgazmı yaşadıkları da bir diğer gerçek. Bu durumda klitoraluyarı olmadan orgazm olabilen kadınların oranı yüzde 30 olup, mastürbasyonla orgazma ulaşanların oranı yüzde 34’tür.

Bununla birlikte orgazma ulaştığınızda vücudunuzun nasıl bir etki içinde olduğunu da bilmelisiniz. İşte başlıyoruz.

AĞRI KESİCİ GÖREVİ GÖRÜR

Orgazm sadece coşu sunmakla kalmaz aynı zamanda iyi hissetmenizi sağlayan oksitosin ve endorfinleri de salar. Oksitosinin salınımı ağrının giderilmesiyle ilişkilendirilmiştir.