Orgazmla ilgili bilmeniz gereken her şey

Her şeyde olduğu gibi, insanların da orgazm sayısı birbirinden farklıdır. Seks oyuncakları satan şirket Lelo’nun 2017’de 2.200 kişiyle yaptığı bir araştırmaya göre, en çok orgazm yaşayan insanların bulunduğu ülke Norveç. Norveçlilerin %35’i günde en az bir kez orgazm oluyor. Almanya’da ankete katılanların %2.54’ü hiç orgazm olmadığını söylerken, Brezilya’da ankete katılanların %30’u haftada bir kez orgazm olduklarını belirtti. Dünya ortamalası ise, haftada iki veya üç kez orgazm yönünde.
Orgazm taklidi ile ilgili sayısız araştırma gösteriyor ki, kadınlar erkeklere göre daha fazla orgazm taklidi yapma eğiliminde.
Bu eğilim, muhtemelen kadın orgazmının penetrasyona bağlı olmasıyla açıklanıyor. Erkeklerin orgazmı ise boşalmaya bağlı olduğu için, taklit etmeleri çok güç.
1.500 Amerikalı ile gerçekleştirilen bir araştırma kadınların %48’inin orgazm taklidi yaptığını ortaya çıkarırken, bu oran erkeklerde %11. Ancak sahte orgazm hakkında insanların genelde doğruyu söylememe eğilimlerinden dolayı, konuyla ilgili kesin bir sayı ortaya çıkarmak güç.
Bir araştırmaya göre kadınların %70’i çoklu orgazm olabildiğini söylüyor. Dr. David Delvin “Doktorlar, çoklu orgazmın oldukça nadir olduğunu düşünüyorlardı, ancak yaptığımız araştırma kadınların %70’inin çoklu orgazm olduğunu gösteriyor. Tek bir sevişmede en az iki orgazm oldukça yaygın” dedi.
Boşalma sonrası erkek penislerinde tekrar tepki için bir süre gerektiği için, tek sevişme içinde çoklu orgazm güç.
Orgazm yetersizliği olarak açıklanan anorgazmi, düşünülenden daha yaygın. Bazılarına göre anorgazmi ilaç, genital bölgedeki fiziksel travma veya hormon dengesizliğinin yol açtığı psikolojik bir sorun.
Kadınların %4.6’sının orgazma ulaşmakta güçlük çektiği düşünülmekte. Bazı araştırmalar ise Amerika’daki kadınların %10’unun hiç orgazm olmadığını söylüyor.
Erkeklerde ise geçmişte orgazm olunurken şu an orgazm olamama sorunu daha yaygın.
Tahminler, kadınların %10 ile %50’sinin boşalabildiği yönünde. Ancak bilim insanları arasındaki görüş bu oranın yüksek olduğu yönünde. Bilim insanları kadınların boşlabildiğini ancak seksten sonra sıvının vajinaya geri dönmesi nedeniyle bunu fark etmediklerini söylüyor.
Yapılan bir araştırma ise, katılımcıların ilk boşalma yaşının ortalama olarak yedi olduğunu ortaya çıkarıyor. Boşalmanın kendisi ise hala koca bir sır olarak duruyor.
Boşalmanın nereden geldiğini, ne olduğunu çözmeye çalışan sayısız araştırma var. Bu araştırmalar gösteriyor ki, boşalma sırasında gelen sıvı idrar olmamasına rağmen bir şekilde mesaneden geçiyor.
Oldukça berrak olan bu sıvı, idrara göre düşük seviyede kreatin ve üre içeriyor.
Testler, erkek menisinde olduğu gibi sıvının prostat spesifik antijen adlı bir madde içerdiğini de gösteriyor.
Penisi olanların biyolojik olarak neden orgazm olduğu bilimsel olarak açıkça ortada. Orgazm, yumurtayı döllemek için spermin vajinaya itilmesine yardımcı olur. Kadın orgazmına dair bir teori ise, kadınlarda seks sonrası yumurtlamayı uyarmasını sağlamak.
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