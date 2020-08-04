Orgazmla ilgili bilmeniz gereken her şey

Her şeyde olduğu gibi, insanların da orgazm sayısı birbirinden farklıdır. Seks oyuncakları satan şirket Lelo’nun 2017’de 2.200 kişiyle yaptığı bir araştırmaya göre, en çok orgazm yaşayan insanların bulunduğu ülke Norveç. Norveçlilerin %35’i günde en az bir kez orgazm oluyor. Almanya’da ankete katılanların %2.54’ü hiç orgazm olmadığını söylerken, Brezilya’da ankete katılanların %30’u haftada bir kez orgazm olduklarını belirtti. Dünya ortamalası ise, haftada iki veya üç kez orgazm yönünde. KAÇ KİŞİ ORGAZM TAKLİDİ YAPIYOR? Orgazm taklidi ile ilgili sayısız araştırma gösteriyor ki, kadınlar erkeklere göre daha fazla orgazm taklidi yapma eğiliminde. Bu eğilim, muhtemelen kadın orgazmının penetrasyona bağlı olmasıyla açıklanıyor. Erkeklerin orgazmı ise boşalmaya bağlı olduğu için, taklit etmeleri çok güç.

1.500 Amerikalı ile gerçekleştirilen bir araştırma kadınların %48’inin orgazm taklidi yaptığını ortaya çıkarırken, bu oran erkeklerde %11. Ancak sahte orgazm hakkında insanların genelde doğruyu söylememe eğilimlerinden dolayı, konuyla ilgili kesin bir sayı ortaya çıkarmak güç.

TEK SEFERDE KAÇ ORGAZM MÜMKÜN? Bir araştırmaya göre kadınların %70’i çoklu orgazm olabildiğini söylüyor. Dr. David Delvin “Doktorlar, çoklu orgazmın oldukça nadir olduğunu düşünüyorlardı, ancak yaptığımız araştırma kadınların %70’inin çoklu orgazm olduğunu gösteriyor. Tek bir sevişmede en az iki orgazm oldukça yaygın” dedi. Boşalma sonrası erkek penislerinde tekrar tepki için bir süre gerektiği için, tek sevişme içinde çoklu orgazm güç. KAÇ KİŞİ ORGAZM OLAMIYOR? Orgazm yetersizliği olarak açıklanan anorgazmi, düşünülenden daha yaygın. Bazılarına göre anorgazmi ilaç, genital bölgedeki fiziksel travma veya hormon dengesizliğinin yol açtığı psikolojik bir sorun. Kadınların %4.6’sının orgazma ulaşmakta güçlük çektiği düşünülmekte. Bazı araştırmalar ise Amerika’daki kadınların %10’unun hiç orgazm olmadığını söylüyor.

Erkeklerde ise geçmişte orgazm olunurken şu an orgazm olamama sorunu daha yaygın. KADINLAR BOŞALABİLİR Mİ? Tahminler, kadınların %10 ile %50’sinin boşalabildiği yönünde. Ancak bilim insanları arasındaki görüş bu oranın yüksek olduğu yönünde. Bilim insanları kadınların boşlabildiğini ancak seksten sonra sıvının vajinaya geri dönmesi nedeniyle bunu fark etmediklerini söylüyor.