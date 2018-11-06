Orgeneral Arif Çetin, şehitlerin ailelerini ziyaret etti

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında donarak şehit olan Uzman Çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen’in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
İlk olarak Asım Türkel'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret eden Orgeneral Çetin'e Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra; Jandarma Akademi Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz eşlik etti. Heyet baba Hasan Türkel'e taziye dileklerini iletti.
Daha sonra Ferruh Dikmen'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ndeki evine geçen Çetin ve beraberindeki heyet, baba Nihat Dikmen ve diğer aile bireylerine başsağlığı diledi.
Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde şehitler için dualar edildi.
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