Orgeneral Avsever'den Vali Yerlikaya'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, son valiler kararnamesiyle Gaziantep'ten İstanbul'a atanan ve görevine başlayan Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orgeneral Avsever, Yerlikaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valiliğine gelen Avsever, "Şeref Defteri"ni imzaladı. Makama geçen Avsever ile Yerlikaya bir süre görüştü. Avsever, yeni görevi dolayısıyla Yerlikaya'yı tebrik ederek, başarı diledi.

Vali Ali Yerlikaya ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Avsever'e teşekkür etti.

