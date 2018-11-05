HABER

Orgeneral Avsever'den Vali Yerlikaya'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 21:46 | Son Güncelleme

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu

İSTANBUL (AA) - 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, son valiler kararnamesiyle Gaziantep'ten İstanbul'a atanan ve görevine başlayan Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orgeneral Avsever, Yerlikaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valiliğine gelen Avsever, "Şeref Defteri"ni imzaladı. Makama geçen Avsever ile Yerlikaya bir süre görüştü. Avsever, yeni görevi dolayısıyla Yerlikaya'yı tebrik ederek, başarı diledi.

Vali Ali Yerlikaya ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Avsever'e teşekkür etti.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Almanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendiAlmanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendi
Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1. ordu komutanı Ali Yerlikaya istanbul valisi Valilik ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.