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Orgeneral Çetin dönüş yolundaki tatilcileri uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bayram tatili dolayısıyla uygulanan trafik tedbirleri ile yollardaki yoğunluğu helikopterle denetledi - Yol kontrol noktalarına giden Orgeneral Çetin, vatandaşları emniyet kemeri takmaları, aşırı hızlı gitmemeleri ve direksiyon başındayken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı - Orgeneral Çetin: - "Sürücülerin, herkesin trafik polisi ve jandarması kendisi olsun istiyoruz. İnsanımızın bu yoğunlukta yavaş giderse, trafik kurallarına uyarsa, frene değil, kurala güvenirse kazasız belasız yolculuk yapacağına inanıyoruz" - "Nereye giderseniz gidin, isterseniz 100 metre yolunuz kalsın, acele etmeyin, telaş yapmayın"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bayram tatili dolayısıyla uygulanan trafik tedbirleri ile yollardaki yoğunluğu helikopterle denetledi.

Orgeneral Çetin, Kurban Bayramı tatili dönüşü için uygulanan trafik tedbirleri ile yollardaki yoğunluğu havadan denetlemek üzere Jandarma Havacılık Başkanlığından helikopterle hareket etti.

İstanbul ve Samsun yollarındaki trafik akışını denetleyen Çetin, uygulanan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

Çetin, denetimin ardından Eskişehir ve Konya yollarında kent merkezi istikametinde oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardakilerin geçmiş bayramını kutlayan Orgeneral Çetin, amaçlarının ceza yazmak değil, trafik kazalarını engellemek olduğunu söyledi.

- "Herkesin trafik polisi ve jandarması kendisi olsun istiyoruz"

Kazaları engelleme konusunda en büyük desteği vatandaşlardan beklediklerini belirten Orgeneral Çetin, "Sürücülerin, herkesin trafik polisi ve jandarması kendisi olsun istiyoruz. İnsanımızın bu yoğunlukta yavaş giderse, trafik kurallarına uyarsa, frene değil, kurala güvenirse kazasız belasız yolculuk yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belli aralıklarla mola verilmesi gerektiğinin altını çizen, sürücülere hızlı gitmemeleri uyarısında bulunan Orgeneral Çetin, emniyet kemeri takılı olmayan sürücüden emniyet kemerini taktıktan sonra yola devam etmesini istedi.

Çetin, trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığınca bayram öncesi başlatılan "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyasını hatırlattı.

- "Acele etmeyin"

Trafik kazalarının başlıca sebeplerinin aşırı sürat ve yola yorgun çıkmak olduğunu kaydeden Orgeneral Çetin, emniyet kemeri takmamanın kazalardaki ölüm oranını artırdığına dikkati çekti. Çetin, "Nereye giderseniz gidin, isterseniz 100 metre yolunuz kalsın, acele etmeyin, telaş yapmayın." dedi.

Çetin'in uyarılarda bulunmak üzere bindiği otobüsün şoförü de herkesin trafik kurallarına uymasını istedi.

Bayram tatili süresince 30 bini jandarma ve 70 bini emniyet olmak üzere 100 bin personelin trafik güvenliği için görev yaptığını ifade eden Çetin, "Bu, 100 bin değil, 500 bin de olsa önemli olan 81 milyon vatandaşımızın duyarlı, bilinçli ve kurallara uyan kişiler olması." diye konuştu.

Orgeneral Çetin'e Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Ankara İl Jandarma Komutan Vekili Albay Cihat Çelik ile Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Teke de eşlik etti.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere yaklaşık 30 bin jandarma trafik personelinin, bin 500 trafik aracı ve drone, barkod ve karekod okuma cihazı gibi birçok teknolojik cihazla yollarda denetim yaptığını belirtti.

Trafik kazalarının nedenleri arasında yüzde 40 ile aşırı hızın ilk sırada geldiğine dikkati çeken yetkililer, kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 75'inin emniyet kemeri takmadığının tespit edildiği bilgisini verdi.

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