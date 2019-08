Orgeneral Çetin, Kato Dağı'nda 'Kıran Operasyonu'nu yönetti

Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato- Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde operasyonu yönetti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik İçişleri Bakanlığı'nca, 18 Ağustos günü, 129 timin katılımıyla Şırnak, Hakkari ve Van kırsalında başlatılan 'Kıran Operasyonu' sürüyor. Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesine geldi.

'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNE KADAR İNLERİNE GİRİYORUZ'

Üs bölgesinde incelemede bulunup, Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kıran Operasyonu'nun başarılı şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir. Dün Hakkari Kavaklı köyü kırsalında bulmuş olduğumuz silah deposunun ötesinde bugün de Beytüşşebap Marinos Tepe Acar üs bölgesinde operasyonu yerinde incelemek üzere Valilerimizle ve operasyon kuvveti komutanlarımızla buraya geldik. Burada operasyonun planladığın şekilde arkadaşlarımız başarıyla devam ediyorlar. Kahraman jandarmamız, kahraman polislerimiz, kahraman korucularımız, sayın valilerin emirleri doğrultusunda operasyonlarına devam etmektedir. Biz güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonra da operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir. Yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla bölge halkımızın desteği ile güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir" dedi.

KÖR KANDİL DAĞI'NDA TERÖRİSTLERİN MAĞARASI BULUNDU

Orgeneral Çetin, Hakkari'de sürdürülen operasyonda Kör Kandil Dağları bölgesinde terör örgütü PKK'lıların kullandığı çok büyük bir mağara bulduklarını ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdiklerini söyledi.

'BURADAN DAHA YÜKSEK HERHANGİ BİR YERDE GÜVENLİK KUVVETİMİZ YOK'

Kato-Marinos Tepe Acar üs bölgesinin Türkiye'deki en yüksek askeri üs bölgesinin olduğunu belirten Orgeneral Çetin, "Ağrı Dağı'ndan sonraki en yüksek yer Hakkari'deki Cilo Dağı'dır. Orada 3 bin 450 metrede Düz Tepe, İki Yaka dağlarında üs bölgelerimiz var. Göller bölgesi, düz tepe ve daha birçok noktada üs bölgelerimiz var. Burası 3 bin 400 metre. Yani şu anda en yüksek üs bölgesinde bulunuyoruz. Buradan daha yüksek herhangi bir yerde güvenlik kuvvetimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 3 bin 400 metrede üs bölgesi teşkil edip kahraman jandarmamız, polis özel harekatlarımız, komandolarımız güvenlik korucularımızla 24 saat, 12 ay bu tepede -30 derecede görev yapıyoruz. Bunu dünyada en fazla 6-7 ülke başarabilir. Ama dünyada bu sarp vahşi arazide kalabilecek bir ülke varsa o da Türkiye’dir. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman kuvvetlerin ulaştığı noktayı ifade etmek istiyorum. Yeteneğimizi kabiliyetimizi ifade etmek istiyorum. Burada 24 saat, 12 ay, 365 gün görev yapıyoruz. Bu şanlı bayrağımız, yüce milletimiz için. Hepimiz bu bayrağa bu millete bu devlete canımızı kanımızı feda etmeye hazırız. Kanımız, canımız, bütün varlığımız şu al bayrağımıza feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Burada valimizle, jandarma komutanımızla, emniyet müdürümüzle, 82 milyon vatandaşımızın desteği ve duası ile bayrağımızın ülkemizin her karış toprağında bütün şer odaklarına karşı, bütün bölücü yıkıcı unsurlara karşı, her türlü terörist unsurlara karşı ülkemizin güvenliği vatandaşımızın huzurunu sağlayacağız bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN HASSAS BÖLGESİ'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kıran Operasyonu'na katılan güvenlik güçlerine başarı dileklerinde bulunarak, şunları söyledi:

"Operasyona katılan tüm birliklerimize üstün başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması ve iç güvenliğimizin canla başla mücadele ediyorlar. Bizlerde elbette ki hem görevimiz gereği hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak fiilen yanında olmak istedik. Her türlü desteği de valilikler olarak kendilerine sağlıyoruz. Bu operasyon Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın himayesi ve direktifleriyle yürütülüyor. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Operasyona katılan tüm birliklerimize başarılar diliyorum."

Hakkari Valisi Akbıyık ise, şu an Türkiye'nin en hassas bölgesinde Kıran Operasyonu'nun düzenlediğini ifade ederek, "Şırnak, Hakkari ve Van noktalarının kesiştiği noktadayız. Kavaklı, Kato-Marinos Dağı Acar üs bölgesi 3 bin 400 rakımdayız. Bölge itibariyle Türkiye'nin en hassas bölgesindeyiz. Kıran Operasyonu çok önemli bir konumdayız. Son terörist kalmayana kadar devam edecek bir operasyon" dedi.