Orgeneral Çetin’den Vali Gürel’e ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Faut Gürel’i makamında ziyaret etti.
Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 27. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Asayiş Branşı Uzman Erbaş kursları kapanış törenine katılan Orgeneral Çetin, törenin ardından Vali Gürel’i ziyaret etti.
Orgeneral Çetin’e, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak’ta eşlik etti.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Valilik makamında Vali Fuat Gürel ile bir süre görüşerek, kent hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
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