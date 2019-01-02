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Orgeneral Dündar, Suriye sınırındaki birlikleri denetledi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 22:39 | Son Güncelleme

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin'de  Suriye sınırındaki askeri birliklerde denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Dündar, Suriye sınırındaki birlikleri denetledi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin'de Suriye sınırındaki askeri birliklerde denetlemelerde bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile birlikte Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yaman ile bir süre görüşen Orgeneral Dündar, ardından Suriye sınırına geçti. Orgeneral Dündar, beraberindekilerle sınır hattındaki birlikleri denetleyip bilgi aldı.

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