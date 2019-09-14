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Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Slovenya'daki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısında gerçekleşen görüşmesinde, NATO güvenlik konularının yanı sıra Türkiye'nin Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerini ifade ettiği belirtildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'la bir görüşme gerçekleştirerek, Türkiye'nin Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerini ifade ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın başkenti Lubliana'da gerçekleştirilen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford arasında ikili bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, görüşmede, NATO güvenlik konularının yanı sıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin bilinen görüş ve beklentilerini ifade ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Joseph Dunford yaşar güler

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