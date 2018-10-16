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Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ikili görüşme gerçekleştirdi - Görüşmede, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere ABD'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.

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