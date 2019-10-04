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Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanlığı güvenli bölge

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