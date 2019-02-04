Orgeneral Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.
Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladı.
Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Masovic, tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Masovic, karargah binasına geçerek görüştü.
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