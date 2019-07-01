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Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 19:00 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Görüşmede, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen olaylar, Suriye'yle ilgili konular ve alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'la telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Güler ve Rus mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinde, "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye'yle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov telefon görüşmesi

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