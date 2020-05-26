Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti! İsmail Hakkı Karadayı kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulundan, 1953 yılında Uçaksavar Okulundan mezun oldu.

1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yaptı.. 1963 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 12'nci Tümen İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2'nci Tümen Topçu Komutanlığında Karargâh Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında Proje Subaylığı, Kara Harp Okulunda Öğretim Üyeliği ile Lojistik Şube Müdürlüğü, Şam Kara Ataşeliği, 33'üncü Tümen 86'ncı Piyade Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1977 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 28'inci Piyade Tugay Komutanlığı yapan Karadayı, 1981 yılında Tümgeneralliğe terfi etti.. Tümgeneral rütbesi ile 39'uncu Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı görevlerinde bulundu, 1985 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 8'inci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1989 yılında Orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrıldı.