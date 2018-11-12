Orgeneral Temel Şırnak'ta şehit ailelerini ziyaret etti

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti.

Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesine gelen Orgeneral Temel, Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Temel, Çalışkan beldesi kırsalında 25 Eylül'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa'nın ailelerini ziyaret etti.

Ailelere başsağlığı dileyen ve bir süre sohbet eden İsmail Metin Temel, daha sonra Çalışkan Belediyesine geçti.

Orgeneral Temel, belediyedeki görüşmelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

