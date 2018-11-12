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Orgeneral Temel'den Silopi'de şehit ailelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 19:10 | Son Güncelleme

 İKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesini ziyaret ederek, 25 Eylül'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucularının aileleriyle bir araya geldi.

Orgeneral Temel'den Silopi'de şehit ailelerine ziyaret

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- İKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesini ziyaret ederek, 25 Eylül'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucularının aileleriyle bir araya geldi.
Orgeneral Metin Temel, helikopterle Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesine geldi. Orgeneral Temel'i Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun ve diğer yetkililer karşıladı. Temel, Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında 25 Eylül'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa'nın ailelerini ziyaret etti. Ailelere başsağlığı dileyen ve bir süre sohbet eden Orgeneral Metin Temel, daha sonra Çalışkan Belediyesi'ne geçti. İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, belediyedeki görüşmelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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Orgeneral Temel'den Silopi'de şehit ailelerine ziyaretOrgeneral Temel'den Silopi'de şehit ailelerine ziyaret

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