Orgeneral Temel'den Silopi'de şehit ailelerine ziyaret

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- İKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesini ziyaret ederek, 25 Eylül'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucularının aileleriyle bir araya geldi.
Orgeneral Metin Temel, helikopterle Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesine geldi. Orgeneral Temel'i Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun ve diğer yetkililer karşıladı. Temel, Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında 25 Eylül'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa'nın ailelerini ziyaret etti. Ailelere başsağlığı dileyen ve bir süre sohbet eden Orgeneral Metin Temel, daha sonra Çalışkan Belediyesi'ne geçti. İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, belediyedeki görüşmelerinin ardından bölgeden ayrıldı.
FOTOĞRAFLI
Ankara'da büyük sürpriz! İttifak görüşmesi...
7 askerimiz şehit olmuştu! İşte patlamanın nedeni
32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı
CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!
Trump'tan tüm dünyaya tehdit!
Eski karısının görüştüğü kişiyi eve çağırdı sonrası korkunç
Samsung'un yeni telefonu internete sızdı! Öyle bir...
11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı
NATO açıkladı: Türkiye olmadan mümkün değil!
Dikkat! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Apple açıkladı... 'Bu ürünlerimizde hata var'
Okuyucu Yorumları 0 yorum