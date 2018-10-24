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Orgeneral Yaşar Güler'in FETÖ sanığı eski koruma subayı hakkında karar (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine, 'Orgeneral Yaşar Güler'in FETÖ sanığı koruma subayına beraat' başlıklı haberimizi, söz konusu sanık hakkında 'beraat' kararı verilmediğini belirterek yeniliyoruz.

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,
'Orgeneral Yaşar Güler'in FETÖ sanığı koruma subayına beraat' başlıklı haberimizi, söz konusu sanık hakkında 'beraat' kararı verilmediğini belirterek yeniliyoruz.

YENİDEN
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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- DÖNEMİN Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da aralarında bulunduğu 5 FETÖ/PDY sanığının 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, soruşturma ve kovuşturma öncesi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgüt hakkında bildiklerini anlatan tutuksuz sanık Akın için, örgüt üyesi olmakla birlikte hakkında ceza vermeye yer olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti, diğer 4 sanığa ise 1 yıl 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Burak Akın ile Akın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınarak davada sanık olan Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu katıldı. Mahkeme heyeti, karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu. Burak Akın son sözünde, "Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da pişman olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.
Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Burak Akın hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstermek suretiyle FETÖ/PDY ile ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığı için, örgüt üyesi olmakla birlikte hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu'nu ise 'örgüt üyesi olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak cezada maksimum indirim yaptı ve sanıkların cezasını 4'te 3 oranında azalttı. İndirimle birlikte 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanıkların sabıkasız durumlarını göz önüne alan mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
Sanıklar 5 yıl içinde suç işlemedikleri takdirde verilen ceza düşecek.

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