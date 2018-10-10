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Orgeneralin alıkonulduğunu anlayamamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davada, sanık eski yarbay Oktay Felekoğlu esasa ilişkin savunma yaptı - Sanık Felekoğlu: - "Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın emniyet tedbiri kapsamında hedef küçültmek için askerler tarafından yere yatırıldığını düşündüm. Onu, dışarıdan gelebilecek bir tehlike ve şarapnel parçalarından korumak için böyle yaptıklarını zannettim. Durumu hemen bir çırpıda anlayacak fırsatım olmadı. Bu olay için geçen toplam süre 93 saniyedir"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski yarbay Oktay Felekoğlu hakim karşısına çıktı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da görev yeri Genelkurmay Başkanlığı karargahından ayrılmak için hazırlık yaptığını, bu sırada koridordan sesler geldiğini belirten Felekoğlu, ardından kamuflajlı ve silahlı bir grup askerin komuta katına çıktığını söyledi.

Neler olduğunu sormak için odasından ayrıldığını anlatan Felekoğlu, karşılaştığı Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin içeri girmesi için kendisini uyardığını kaydetti.

Bir süre sonra ikinci kez odasından çıktığını, bu esnada karargah binası giriş kapısından silah sesi geldiğini ifade eden Felekoğlu, buraya gittiğinde yerde yatan takım elbiseli bir kişiyi gördüğünü anlattı.

Söz konusu kişinin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın koruma subayı Burak Akın olduğunu öğrendiğini dile getiren Felekoğlu, sağlık ekibi gelene kadar Akın'a turnike yaptığını söyledi.

Emekli Orgeneral Çolak'ın ÖKK personeli tarafından yere yatırılarak derdest edildiği ana şahit olduğunu belirten Felekoğlu, "Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın emniyet tedbiri kapsamında hedef küçültmek için askerler tarafından yere yatırıldığını düşündüm. Onu, dışarıdan gelebilecek bir tehlike ve şarapnel parçalarından korumak için böyle yaptıklarını zannettim. Durumu hemen bir çırpıda anlayacak fırsatım olmadı. Bu olay için geçen toplam süre 93 saniyedir." diye konuştu.

Karargahta yaşanılanları ilk başta tatbikat zannettiğini öne süren Felekoğlu, ilerleyen saatlerde nizamiye önünde toplanan vatandaşlarla konuşmaya çalıştığını, bu esnada
"darbe" kelimesini ilk kez burada duyduğunu öne sürdü.

Felekoğlu, karargahtaki 2 yaralıyı araca taşıdığını söyleyerek, Genelkurmay Başkanlığı karargahında bir cepheleşme tespit edemediğini, bu nedenle kimin darbeci olup olmadığına karar veremediğini savundu.

Darbeciler tarafından şehit edilen Astsubay Bülent Aydın'ın vurulma anını görmediğini belirten Felekoğlu, bu olaydan sorumlu tutulamayacağını ileri sürdü.

Dava dosyasının delileri arasında yer alan Genelkurmay Başkanlığı güvenlik kamera kayıtlarının delil olarak sayılamayacağını savunan Felekoğlu, kendisine ait görüntü ve bunlardan elden edilen bazı fotoğrafları da kabul etmedi.

Emrinin altındaki askerlerin sorumluluğunu aldığını dile getiren Felekoğlu, "Şov yapmıyorum. Benden düşük rütbelilerin sorumluluğunu alıyorum. Onları bırakın, gitsinler." dedi.

Felekoğlu'nun 7 saat süren savunmasının ardından avukatına söz verildi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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