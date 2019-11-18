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Örgü bebekler gelir kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 29 yaşındaki Melike Arıkan, internetten yapmayı öğrendiği örgü bebekleri satarak harçlığını çıkarıyor.Kahramanmaraş’ta ailesiyle birlikte yaşayan Melike Arıkan, internetten öğrendiği örgü bebekleri boyutu ve rengine göre yaklaşık 1 haftada hazırlıyor.

Kahramanmaraş’ta 29 yaşındaki Melike Arıkan, internetten yapmayı öğrendiği örgü bebekleri satarak harçlığını çıkarıyor.
Kahramanmaraş’ta ailesiyle birlikte yaşayan Melike Arıkan, internetten öğrendiği örgü bebekleri boyutu ve rengine göre yaklaşık 1 haftada hazırlıyor. Örgü bebekleri 50 ile 150 lira arasında satışa sunan Arıkan, harçlığını çıkarıyor. Şimdiye kadar 40’ın üzerinde örgü bebek hazırladığını söyleyen Arıkan, ürünlerini sosyal medyadan paylaşıp siparişler aldığını söyledi.
Örgü bebeklerin insan sağlığı açısından da zararlı olmadığını söyleyen Arıkan, “Kendim internetten araştırarak yapmaya başladım. Küçük küçük parçalardan farklı farklı örnekler yapmaya başlayarak, bunları siteme koydum ve bunlardan satışlarım oldu. Şehir dışına göndermeye başladım. Hiçbir şekilde eğitim almadım. Bu ürünlerle alakalı kurslara gitmedim. Evde oturarak, video izleyerek kendi başıma yapmaya çalıştım. Şu ana kadar 30-40 civarına yakın oldu. Kuzenlerime, yeğenlerime ve çevremdekilere hediye ettiklerim oldu. Bu ürünleri yaparak kendi harçlığımı kazanıyorum. Bu ürünleri yapmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Ürünlerin yapım aşaması ise ürünün büyüklüğüne ve üründe saç modelleri, kıyafetine göre değişiyor. Küçük bir bebek bir haftada bitiyor ama büyük bir bebek bir haftadan fazla sürebiliyor. Ben sevdiğim için bırakamıyorum bir haftada daha fazla emek harcıyorum” dedi.

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