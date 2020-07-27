Orgullo siempre ne demek? Twitter'da gökkuşağı rengi olan orgullo siempre ne anlama geliyor?

İspanya'da LGBTİ'ye özel bir hafta olması nedeniyle Twitter!da çalışma başlatıldı. Twitter'da hashtag olan ve milyonlarca kişinin hakkında tweet attığı "orgullo siempre" ne anlama geliyor? İspanya'da Onur Haftası dolayısıyla yapılan bir Twitter çalışmasında, orgullo siempre hashtagini beğenenlere gökkuşağı rengi çıkıyor. Peki orgullo siempre ne demek?

Orgullo siempre ne demek?

İspanya'da LGBTİ'li bireylerin kutladığı haftaların son haftası olarak kutlanan Onur Haftası için; "daima gurur", "her zaman gurur" anlamlarına gelen orgullo siempre hashtagi çalışması başlatıldı. Twitter'ın destek verdiği çalışmada, #orgullosiempre hashtagi ile paylaşım yapanların tweetlerini beğenince, normalde çıkan kalp işaretinin yerine ilk önce gökkuşağı bayrağı geliyor.

Orgullo siempre hashtagi beğenince ortaya çıkan görsel;



