"Örgüt elebaşı Gülen, darbe talimatını 'Giysi Dili' ile verdi"

Bu kapsamda Türkiye genelindeki darbe toplantılarıyla görev dağılımı yapıldı, daha sonra harekete geçmek için örgüt elebaşının talimatı beklendi.

Genelkurmay Başkanlığındaki darbe eylemlerine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasının gerekçeli kararında, 15 Temmuz darbe girişimi talimatının örgüt mensubu askerlere nasıl iletildiğine de yer verildi.

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sözde yurtta sulh konsey üyelerinin de aralarında bulunduğu Genelkurmay çatı davasını gerekçeli kararında, elebaşı Fetullah Gülen'in ihanet girişimi talimatını, kıyafet renkleri ve üst düzey örgüt yöneticilerinin anlayabileceği subliminal mesajlar ile verdiği belirtildi.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in, "Kapadokya sakinleri" dediği kitlenin aslında "örgüt mensubu askerler" olduğu ifade edilen gerekçeli kararda, "Serkar kelimesi, Türkçede 'komutan, amir' anlamlarına geliyor. 'Kapadokya' ifadesinin ise FETÖ/PDY içerisinde özel mahrem yerler olarak kodlanan kurumlardan TSK için kullanılan bir şifre olduğu, bu şifrenin anlamını örgüt içerisinde sadece örgüt literatüründe 'mahrem hizmetler veya hususiler' olarak adlandırılan ve örgütün TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetlerini koordine eden üst düzey imamların bildiği soruşturma aşamasındaki itirafçı beyanlarıyla ortaya çıkmıştır." tespitine yer verildi.

Örgüt elebaşının o gün ilk kez giydiği cübbe renginin bilinçli olarak "haki" seçildiği belirtilen gerekçeli kararda, Gülen'in ihanet girişimi talimatını, kıyafet renkleri ve üst düzey örgüt yöneticilerinin anlayabileceği subliminal mesajlarla verdiği vurgulandı.

Bu mesaj yöntemini Pulitzer ödüllü yazar Alison Lurie'nin "Giysi Dili" teorisiyle açıklamanın mümkün olduğu ifade edilen gerekçeli kararda, "Örgüt liderinin ilk defa haki renk (asker yeşili) bir pardösü giyerek bahse konu (darbe girişimi talimatı yer alan) konuşmayı, Alison Lurie'nin 'Giysi Dili' teorisinde yer aldığı gibi subliminal mesaj amacıyla yaptığı, eylem talimatının hedef kitlesinin ise TSK içerisindeki örgüt mensupları olduğu açıktır." değerlendirilmesine yer verildi.