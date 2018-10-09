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Örgüt evlerinde sınava hazırlanıp, polis olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

ADANA polisi, 2013'teki 17/25 Aralık operasyonunun ardından, FETÖ'cüleri devlet dairelerine yerleştirdiği iddia edilen örgüt üyelerine Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.

Örgüt evlerinde sınava hazırlanıp, polis olmuş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA polisi, 2013'teki 17/25 Aralık operasyonunun ardından, FETÖ'cüleri devlet dairelerine yerleştirdiği iddia edilen örgüt üyelerine Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Uğur K., örgütün evlerinde sınava hazırlanıp, polis olarak atandığını itiraf etti.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri (KOM), 2013'teki 17/25 Aralık operasyonunun ardından, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sokulan örgüt üyelerinin yeniden devlet dairelerine girmesinin sağlanmaya çalışıldığını saptadı. Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Elazığ ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, halen görevde olan 2 polis memuru, 2 gelir uzmanı ve 1 belediye personeli ile birlikte çeşitli meslek gruplarında çalışan 10 kişi yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerden polis memuru Uğur K. ise, örgütün evlerinde sınava hazırlanıp, polis olarak atandığını söyledi. Uğur K. sorgusunda, "Eve gelen devlet memurları, bizlere 'Siz de ileride bizim gibi memur olacaksınız' diyerek bizi özendiriyordu" dedi. Ayrıca şüphelilere sınavda çalışmaları gereken kaynaklar hakkında bilgilerin de verildiği öğrenildi.
Emniyette sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serberts bırakıldı. 1 kişi ise tekrar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Örgüt evlerinde sınava hazırlanıp, polis olmuş

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