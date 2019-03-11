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Örgüt mensubu olmayan öğrencileri tasfiye eden askerler hakkında soruşturma başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gören ve FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak, ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirip korkutarak okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen askeri personeller hakkında 8 ayrı suçtan soruşturma başlattı.Darbe girişiminden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gören ve FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak, ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirdiği iddia edilen askeri personeller hakkında soruşturma başlatıldı.Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gören ve FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak, ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirip korkutarak okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen askeri personeller hakkında 8 ayrı suçtan soruşturma başlattı.
Darbe girişiminden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gören ve FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak, ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirdiği iddia edilen askeri personeller hakkında soruşturma başlatıldı.
Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 15 Temmuz’da FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından kapatılan halen Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan askeri kurumda, FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki mahrem ve illegal yapılarını devam ettirmek için örgüt mensubu olmayan ve örgütün amaç ve fikriyatına aykırı gördükleri askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak, yıldırmak ve hak edilmemiş cezalar vermek suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda kapatılan Kuleli Askeri Lisesinden 1990 yılından 2016 yılına kadar değişik sebeplerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin belirlenmesine yönelik ayrıntılı bir araştırma yapıldığı kaydedildi.
FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki konum, etkinlik ve hakimiyetlerinin giderek hız kazandığı tarihlere tekabül eden dönemlerden itibaren bu sayının askeri bir eğitim kurumunda olması gereken başarı ve disiplin standartları ile izah edilmeyecek biçimde artış gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, ağırlıklı olarak 2008-2016 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesinin değişik yönetim kademelerinde görev yapan rütbeli personelin önemli bir bölümünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur darbe girişimine bizzat iştirak etmek veya FETÖ/PDY mensubu olmaktan dolayı adli soruşturma ve kamu görevinden çıkarılmakla neticelenen idari tasarruflara tabi tutuldukları vurgulandı.

8 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı
Açıklamada, “Temin edilen veriler dikkate alınarak, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen Askeri Hizmete İlişkin Bir Konuda Sahte Evrak Düzenlemek (m.134), Memuriyet Nüfuzunu Başkasına Zarar Verecek Biçimde Suistimal (m.115/2), Astlarının Hizmetini Lüzumsuz Yere Güçleştirmek (m.117/1), Astlarına Suç İşlenmesi Hususunda Emir Vermek ve Bu Suçun İşlenmesine Bizzat İştirak Etmek (m.109/1-2), Hak Edilmemiş Disiplin Cezasını Kasten Vermek (m.111) , Komutanlık Görevini İhmal Ederek Gerçekte Önleyebileceği Bir Suçun İşlenmesine Göz Yummak (m.139), Memuriyet Görevini Kötüye Kullanmak (m.144 maddesi delaletiyle TCK m.257) ve 18 Yaşından Küçük Çocuğa Eziyette Bulunmak (TCK m. 96/2-a) suçlarından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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