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Örgüt mensubunun ifadesinde dikkat çeken detay! Kırmızı kategorideki teröristin ölümünü sakladılar

12.07.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teslim olan terör örgütü mensubunun ifadesi, kırmızı kategorideki "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan'ın öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için saklanmaya çalışıldığı, örgüt mensubunun ifadesine yansıdı. İşte haberin detayları...

Örgüt mensubunun ifadesinde dikkat çeken detay! Kırmızı kategorideki teröristin ölümünü sakladılar

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu, ifadesinde kırmızı kategoride aranan "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan'ın yürütülen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini, bunun örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için saklandığını belirtti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonu'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu, ifadesinde örgütün içindeki son durumu güvenlik güçlerine anlattı.

2021 YILINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ

İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen sözde üst düzey örgüt mensuplarının, örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için gizlendiğini söyleyen örgüt mensubunun ifadesi, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 19 Ağustos 2021'de Yüksekova ilçesinin Yazılı köyü Topaçlı mezrası kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 terörist arasında kırmızı kategoride aranan "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan'ın da olduğunu ortaya çıkardı.

BİRÇOK EYLEMİN FAİLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kırmızı kategorideki Rıdvan Alkan'ın, bölgede el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirilenler başta olmak üzere güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok saldırının faili olduğu belirlendi.

Öldürülen teröristin, Dağlıca, Aktütün, Ağaçdibi ve Yeşiltaş'ta personelin şehit edildiği ve yaralandığı eylemleri düzenlediği tespit edildi.

Jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince, PKK'ya yönelik nokta istihbarata dayalı, insansız hava aracı gibi teknolojiler kullanılarak yapılan operasyonlar sonucunda terör örgütünün yurt içinde takviye alamaz ve hareket edemez hale geldiği, teröristlerin temel ihtiyaçlarını bile gideremez durumda oldukları öğrenildi. (AA)

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