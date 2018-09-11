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Örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP adayının yakını tahliye oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili adayı olan Z.O.'nun PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan yakını Ahmet O., ilk duruşmada tahliye oldu.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili adayı olan Z.O.'nun PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan yakını Ahmet O., ilk duruşmada tahliye oldu.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 26 Haziran günü, milletvekilli seçimlerinde HDP milletvekili adayı olan Z.O'nun evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ağrı'dan yakını Z.O.'nun yanına gelen Ahmet O., sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Ahmet O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet O. hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Ağrı'da da örgüt propagandası suçundan yargılanan Ahmet O., ilk duruşmada avukatıyla birlikte hazır bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapmadığını öne süren Ahmet O., "Paylaşımları hatırlamıyorum. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamaya özen gösteriyorum. Suçsuzum" diye savunma yaptı.
Mahkeme, tutuklu sanık Ahmet O.'nun yaptığı paylaşımın tarihinin belli olmadığını, bu dava dosyasının da Ağrı'da devam eden davayla birleştirilmesine karar vererek, sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

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