Örgüt üyeleri hakim karşısında mağdurlar adliye önünde

Afyonkarahisar’da termal devremülk satışı üzerinden dolandırıldıklarını öne süren ve sayılarının 7 bini bulduğunu söyleyen mağdurlar, kendilerini dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan örgüt üyesi 33 kişinin cezalandırılmasını istediler. Termal devremülk satışı üzerinden 7 binin üstünde kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürülen ve jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7’si kadın 33 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyede hakim karşısına çıkmayı beklerken, adliye önünde bir araya gelen Afyonkarahisar Termal Mağdurları Derneği üyeleri pankartlar açarak basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Sevinç Öylü, kendileri gibi yurt genelinde 7 binin üstünde mağdur olduğunu ifade etti. Operasyondan dolayı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Savcılığına teşekkür ettiklerini ifade eden Öylü, mağdurlar olarak suçluların cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

“Bunlar kullanıldı ve birilerinin cebi doldu”

Öylü, hukuk ve adalete güvendiklerini kaydederek, yaklaşık bir sene içerisinde bir çok kişinin devremülklerinin tapularının çıkarılması, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verilmek üzere teminat miktarları alıp kar payı vereceklerini söyleyip, mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilerin aynı bilgilerini kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çekilerek dolandırıldığını öne sürdü. Sevinç Öylü, “Bir çok kişi mailorder üzerinden kredi kartı bilgileri kullanılarak dolandırılmış. Bu şekilde bir çok insan var. Gazlıgöl’de 3 termale yapılan baskın sonrasında bilgi, belge ve dökümasyonlar elde edildi. Suçlu konumunda şirket sahipleri var bunu bir çok kişi biliyor ama ben yine de isimlerini vermeyeceğim. Ama açıkça konuşmak gerekirse ben burada sadece çağrı merkezinde çalışan çocuklara acıyorum, bunlar kullanıldı ve birilerinin cebi doldu. Ama inşallah herkes hakkını alacak” diye konuştu.

Pankart açarak seslerini duyurmaya çalışan mağdurlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

