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Örgüt üyelerine iş bulan FETÖ üyesine hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan, örgütün sözde ’insan kaynakları’ sorumlusu sanık, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.İzmir 17.

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan, örgütün sözde ’insan kaynakları’ sorumlusu sanık, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ak ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in talimatıyla kapatılan Bank Asya’da hesap açtırarak bu hesaba yüklü miktarda para yatıran sanığın, örgüt mensuplarına iş bulan bir şirkette yönetici olduğunun tespit edildiğini ifade ederek, tanıkların beyanlarının da bu yönde olduğunu söyledi.
Başka bir mahkemede yargılan FETÖ sanığı G.D.’nin, Mehmet Ak ile ilgili “Sanığın 2006-2015 arasında Ege Bölgesi’ndeki tayinlerden sorumlu olduğu ve cemaatin insan kaynaklarını yöneten kişi olduğu” beyanını da hatırlatan savcı, örgütün kriptolu haberleşme programı ’ByLock’u kullanan sanığın, buradaki yazışmalarda “Örgütte özel sektörün şirketleriyle elemanları arasında irtibatı, istihdamı ve bütünlüğü sağlamak amacıyla çalışan kişi olduğu” hususunu da göz önünde bulundurarak, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
İddia makamının esasa yönelik mütalaasını kabul etmediğini, suçsuz olduğunu savunan Ak, aleyhine olan tanık beyanlarını da reddederek, beraat ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Mehmet Ak’ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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