Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'ya ait bilgisayar ve harici disklerin incelendiği, maddi destek sağlanan tutuklu örgüt üyelerinin hangi koğuşlarda kaldığını belirten notlar ile Adnan Oktar tarafından örgüt üyelerine yazılmış özel mektuplar ele geçirildiği bildirildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna yapılan ilk operasyonda kaçmayı başaran Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'yu Eyüp Göktürk'te bulunan bir apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yavaş ve Yumru'nun kaldıkları apartman dairesinde ele geçirilen bilgisayar ve harici harddiskleri inceleyen polis, maddi destek sağlanan tutuklu örgüt üyelerinin hangi koğuşlarda kaldıklarını belirten notlar buldu.

Habere göre, dijital materyallerde ayrıca, örgüt üyelerinin kopmalarını önlemek için sürekli mesajlar attıkları da tespit edildi. Örgüt üyelerine atılan bir mesajda, "Af çıktığında serbest kalacağız. Devletin başına Adnan Oktar geçecek ve devleti biz yöneteceğiz" diyerek örgütü dinamik tutmaya çalıştıkları tespit edildi.

Yavaş'ın firari olduğu günlerde gizlendiği dairede örgüt lehine çektiği görüntüleri diğer örgüt üyelerine verdiği, onların da bunu internet kafelerden sosyal medya üzerinden yayınladıkları belirtildi.

