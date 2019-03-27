DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada silahlarıyla yakalanan suça sürüklenen tutuklu iki çocuktan biri, ifadesinde HDP Esenler binasında bir görevlinin kendisini kandırarak, örgüte katılmasına neden olduğunu iddia etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, yakalandıkları dönemde 17 yaşında olan C.Y. ve Suriye uyruklu M.Ş.O. hakkında hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanıkların 27 Haziran 2016'da gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özata-Bayrak 14 Müşterek Özel Birlik Operasyonu" kapsamında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada silahlarıyla yakalandığı belirtildi. Müşteki olarak yer alan 3 güvenlik görevlisi, iddianameye yansıyan ifadelerinde, sanıklar tarafından kendilerine ateş edildiğini, çıkan çatışmada yaralanmadıklarını aktardı. Sanık C.Y'nin babasının, 4 Mayıs 2015'te, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu aktarılan iddianamede, 24-25 Kasım 2016'da, Lice ilçesinin Dibek, Çağdaş ve Yolçatı mahallelerinin dağlık ve kırsal alanında icra edilen operasyonda ele geçirilen ve terör örgütü PKK mensuplarına ait olan defterde, sanık C.Y'nin "teslim olduğu" bilgisinin yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, C.Y'nin ifadesinde kendi isteğiyle teslim olduğunu, teslim olduktan sonra kendisine iyi davranıldığını ve örgüte katıldığı için pişman olduğunu belirttiği aktarılarak, şu değerlendirmede bulunuldu: "Sanık, silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı faaliyet göstermiştir. Sanığın kırsal alanda üst düzey örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettiği, kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerine yönelik saldırı eylemleri gerçekleştirebileceği değerlendirilmiştir." - "Örgüte katılmamı sağlayan HDP il binasındaki görevlidir" Sanık M.Ş.O, ifadesinde çok pişman olduğunu, bir daha böyle bir şeye kalkışmayacağını savunarak, bu konuda devlete söz vereceğini, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Örgüte katılım sürecini anlatan M.Ş.O, şunları kaydetti: "İstanbul'da beni kandırarak örgüte katılmamı sağlayan Rıza'nın burnunda ben vardı, başının arkası keldir. Bu kişi İstanbul Esenler'deki HDP binasında görevlidir. 28-29 yaşlarında, dudakları biraz dışarıya bükük, 1,75 boyundadır. Görsem tanırım. Rıza'ya 2 kadın yardım ediyor. Rıza'yı yakalarsanız, bu iki kadını da bulursunuz. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum."