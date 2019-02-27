HABER

Örgütsel toplantı planını "kullanmadım" dediği ByLock'tan yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, kapatılan KEYDER Başkanı Ömer Kabaş'ın "kullanmadım" dediği ByLock'a 7 bin 875 kez erişim sağladığı tespit edildi - İddianamede, sanığın dernekte yapılması planlanan örgütsel faaliyetlerle ilgili ByLock yazışmalarına da yer verildi - Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor

RECEP BİLEK - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, kapatılan Karadeniz Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin (KEYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kabaş'ın "kullanmadım" dediği ByLock'a 7 bin 875 kez erişim sağladığı ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Atakum ilçesinde 2 Şubat'ta FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ömer Kabaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Kabaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, KOM Şubesi görevlilerince düzenlenen raporda sanığın ilk olarak 24 Ağustos 2014'te ByLock programını kullandığı, toplamda ise şifreli haberleşme uygulamasına 7 bin 875 kez erişim sağladığı belirtildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin kapatılan KEYDER'in başkanı olan Kabaş'ın hücre evinde yakalandığında cep telefonunun şifresini bilmediğini söylediği, örgütsel tavır sergileyerek telefonunu gizlilik içinde kullandığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Kabaş'ın bir örgüt mensubuyla ByLock'tan yaptığı ve iddianamede de yer alan yazışma şöyle:

"Hocam, 7 Kasım Cumartesi günü sabah 8'den itibaren akşam yemeği dahil iller ve Said Bey bayan derneğimize gelecektir. Dernek koordine toplantısı gibi düşünülebilir. 6 Kasım Cuma akşamı saat 6.30'da yeni gelen üyelere tanışma yemeği. 7 Kasım Cumartesi 10-12 arası dernekte ÖKB arkadaştan sohbetçiler için seminer verilecek. 14 Kasım Cumartesi saat 10-12 arası ideal nasıl olmalı? Sohbet yapanlar için M.H. semineri verecektir. 28 Kasım, dernekte öğretmenime mektup yarışması ödül töreni yapılacaktır. Ayda bir faaliyet toplantısına katılmam gerek, haber verir misiniz? Hocam sıra gecesi ayarlandı. Bu konuda dönmek için biraz geç oldu."

Kabaş, iddianameye giren savcılık ifadesinde, Valilik bünyesinde Türk Dünyası Koordinatörlüğü biriminde çalışırken 2016 yılında ihraç edildiğini belirtti.

Örgütle hiçbir dönem teması bulunmadığını öne süren Ömer Kabaş, şunları kaydetti:

"Derneğin örgüt bağlantısından bilgim yok. Örgütsel faaliyette bulunmadım. Gülen'le (FETÖ elebaşı) doğrudan ya da dolaylı irtibatım yoktur. ByLock abonesi bulunan ve benim adıma kayıtlı telefon numarasını kullandım ancak kesinlikle ByLock programı kullanmadım ve indirmedim. Nasıl yüklendiği konusunda bilgim yoktur. Yazışma ve içerikleri de kabul etmiyorum. Hakkımda ifade veren kişi iftira atıyor. 23 Aralık 2013'te sendika değiştirmem rastlantıdır. Örgütü destekleme amacı gütmedim. Dernek yöneticiliği ve çocuğumun müzahir okula gitmesinin örgütle ilgisi yoktur."

- Niçin teslim olmadığını ifadesinde anlattı

Arandığını 2018 yılında öğrendiğini iddia eden Kabaş, "Korktuğum için örgütle alakam olmamasına rağmen teslim olmadım. Sahte kimlik kullandığım için pişmanım. Yaptığım hiçbir eylemin FETÖ ile ilgisi yoktur. Üyesi olmadığım için örgüt içi yapılanmadan, hiyerarşiden, ödeme alınmasından, kod isim ve görevlendirmelerden bilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İddianamede, KEYDER'de düzenlenen toplantılara katılması, örgüt içinde yer alan ve "sohbetçi" olarak tabir edilen kişilerin de bu faaliyetlerde yer alması, dernek bünyesinde örgütün gizli görüşmelerini yapmaları, ByLock kullanması ve tanık ifadelerinin, sanığın örgüt talimatlarını yerine getirip örgütün amacını benimsediği kanaatine varılmasını sağladığı anlatılarak, bu kapsamda cezalandırılması talep edildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Hayatta kaçırılan anlar kitap oldu, geliri KASDER'e bağışlandıHayatta kaçırılan anlar kitap oldu, geliri KASDER'e bağışlandı
Koku uzmanı Bihter Ergül: "Türkiye’de koku uzmanlığı bir meslek haline geliyor"Koku uzmanı Bihter Ergül: "Türkiye’de koku uzmanlığı bir meslek haline geliyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Başta ne olduğunu kimse anlamadı! 8 saatlik çalışma sonrası bakın ortaya ne çıktı!

Başta ne olduğunu kimse anlamadı ama... Sonuç mükemmel!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı! Yerine Aysel Kandemir getirildi

PTT Genel Müdürü görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.