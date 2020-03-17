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  4. Örgütte teslim olmalar devam ediyor! Bir terörist daha ikna edildi

Örgütte teslim olmalar devam ediyor! Bir terörist daha ikna edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

Ağrı Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgütte teslim olmalar devam ediyor! Bir terörist daha ikna edildi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam etiğini bildirdi. Bakanlık son açıklamasında, "Bu kapsamda Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63’e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

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