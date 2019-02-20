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Örgütten kaçan kadın teröristlerin ifadeleri kan dondurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınan PKK’lı kadın teröristler, örgütte yaşanan tecavüz ve cinayetleri anlattı.

Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınan PKK’lı kadın teröristler, örgütte yaşanan tecavüz ve cinayetleri anlattı. Teslim olan kadın teröristler, tecavüz sonucu hamile kalan kadınların önceden öldürüldüğünü, ancak son zamanlarda eleman ihtiyacı nedeniyle Suriye ya da Irak’ta kürtaj yaptırıldıklarını söyledi.
Son zamanlarda güvenlik güçlerinin yaptığı etkili operasyonlar nedeniyle zor günler yaşayan PKK terör örgütünde kadın teröristlere uygulanan kötü muamele, tecavüz ve cinayetler daha da arttı. Erkek teröristlerin taciz ve tecavüzlerinden, örgüt liderlerinin yalanlarından kaçarak güvenlik güçlerine sığınan 4 kadın teröristin ifadesi kan dondurdu. Kadın teröristler örgüt içindeki tecavüz, taciz ve cinayetleri anlattı.

“Erkekler kadınları tehdit edip tecavüz ediyorlar”
Güvenlik güçlerine sığınan kadın teröristlerden birisi, tecavüz sonucu hamile kalan genç kızların önceden öldürüldüğünü, ancak örgütün eleman ihtiyacından dolayı hamile kadınların artık kürtaj için Suriye ve Irak’a gönderildiğini söyledi.
İfadesinde, örgüte 13 yaşında katıldığını ve kendisi gibi örgüte küçük yaşta katılan yüzlerce gencin olduğunu belirten terörist, örgüt yöneticilerinin ‘Erkek şiddetine hayır bu yüzden PKK’ya evet, kadının bedenine uzanan el bizim namusumuza uzatılan el’ dediklerini, ancak gözlerinin önünde çok sayıda gence tecavüz edildiğini ve bunun sonucunda ise örgüt yöneticilerinin, ‘sen örgüt kadrosusun, eskisin, öyle bir şey yapmadın, bu yeni gelen ajan, iftira atıyor’ diyerek tecavüzcüyü savunduğunu söyledi.
Bir başka kadın terörist ise, örgüte katıldığı gün sanki yüzüne bir tokat yemiş gibi neye uğradığını şaşırdığını belirterek, “Özgürlük Partisi’ diyorlar ama insan orada kalmak istemiyor, onlarla birlikte yaşamak istemiyor, kurallarına uymak istemiyor ama zorla uymak zorundasın. İstediğim özgürlüktü, kadın olarak kendimizi temsil edebilme imkanı verilecekti ancak hiçbir şey görmedim. Bazı erkekler kadınları tehdit ediyor, ‘Benimle olmazsanız gidip yönetime benimle oldular diyeceğim’ diyorlar. ‘Benimle olmazsan senin bana söylediğin her şeyi üstüne de ekleyerek gidip yönetime söylerim’ diye tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

“İçine girdikçe gerçeğin çok farklı olduğunu görüyorsun”
Hamile kalan bir kadının Irak veya Suriye’ye gönderilerek kürtaj yaptırıldığını kaydeden bir terörist, önceden duygusal olarak ilişkisi olan teröristleri öldürdüklerini ancak şimdi elemana ihtiyacı olduğu için öldürmediklerini, kürtaj yaptırdıklarını söyledi.
Bir başka kadın terörist ise ifadesinde, örgüte katıldığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığına dikkat çekerek, Suriye’den örgüte katılan teröristlerin aileleriyle görüşebildiğini ancak Türkiye’den örgüte katılan teröristlerin aileleriyle hiçbir şekilde görüşemediğine vurgu yaptı, kendisinin ise 4 yıl boyunca ailesinin sesini bile duymadığını belirtti.
Örgüte katıldığından dolayı pişmanlık duyan terörist, ilk başlarda hiçbir şeyin farkında olmadığına dikkat çekerek, kadınların ezildiğini, kendilerini koruma imkanları olmadığı için farklı muameleler ile karşılaştıklarını söyledi.
Erkek teröristlerin genç kızları kullandığını ve aileleriyle tehdit ettiklerini söyleyen bir kadın terörist, “Bunu yapanlar hareket içinde uzun yıllar yer alan insanlar. Ailesiyle görüşmek, irtibata geçmek olmaması gereken bir durumdur. Bunu söyleyen kişinin kendisi belki de bunu en fazla yapan kişi. Yalanla çok fazla insanların kandırıldığını, içine girdikçe gerçeğin çok farklı olduğunu görüyorsun” dedi.
Babasıyla olan husumetten dolayı örgüte katıldığını ancak özgürlük adına hiçbir şey görmediğini vurgulayan terörist, bazı teröristlerin yıllardır dağlarda olduğunu ancak bir kere bile yaralanmadığını belirterek, “Çünkü gençleri öldürtüyorlar. Dün katılıp 6 ayını doldurmamış genç silah tutmayı bilmiyor ama ölüyor” ifadelerini kullandı.

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