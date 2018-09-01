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"Örgütten, sadece yeni katılanlar değil eskiler de kaçıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Viyan" kod adlı kadın terörist B.O, TSK'nın operasyonları sonucu örgütteki çözülmelerin had safhaya ulaştığını anlattı - B.O'nun jandarmadaki ifadesinden: - "Daha önce kaçan insanlar onlara ayak uyduramayanlardı. Ancak son zamanlarda görülüyor ki en güvendikleri 20-25 yıllık elemanlar bile düşünsel olarak bitmişler, fiziksel olarak da bırakmak istiyorlar. Sadece örgüte yeni giren elemanlar kaçmıyor, eskiler de kaçıyor. Örgütte 25 yıl boyunca üst düzey sorumluların yakın korumalığını yapmış birinin de 3 ay önce kaçışına tanık oldum"

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Viyan" kod adlı kadın terörist B.O, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları sonucu örgütteki çözülmelerin had safhaya ulaştığını belirtti.

TSK, yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, örgütten kopmalarda yaşanan artış da dikkati çekiyor.

- Şırnak'ta son 6 ayda 211 terörist teslim oldu

Sadece Şırnak'ta son 6 ayda 9'u sözde sorumlu 131 terörist etkisiz hale getirildi, teslim olan teröristlerin sayısı 211'e yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucunda, "Viyan" kod adlı kadın terörist B.O. da Silopi Habur Sınır Kapısı karakoluna teslim oldu.

B.O, jandarmadaki ifadesinde, 2011 yılında yakın çevresinden etkilenerek, terör örgütüne katıldığını söyledi.

Arkadaşlarına verdiği değerin, kendisini PKK kampında bulmasına yol açtığını ifade eden B.O, örgüte katıldıktan sonra söylenenler ve gerçekler arasında uçurum gördüğünü, bu nedenle kaçmanın çarelerini aradığını dile getirdi.

Örgütün gerçek yüzünü görenlerin bir şekilde kaçmaya çalıştığını aktaran B.O, şunları kaydetti:

"Benim gibi birçok arkadaşımın gelmek istediğini biliyorum. Kaçmaya çalışmak isteyenleri de gördüm ama onlara yapılanları da gördüm. Hep bizlere 'teslim olursanız aileniz mahvolur, sizin orada bir yaşamınız olamaz, sizi gelip bulur öldürürüz' gibi sindirme politikası izliyorlardı. Bu politikaları etkili de oluyordu ve kimse kaçmaya cesaret etmiyordu."

- "12-17 yaş arasındaki gençler savaştırıldı ve çoğu öldü"

Örgüte yeni katılacaklara yönelik stratejik bölgelerde "şube" kurulduğunu söyleyen B.O, 12-17 yaş grubundaki gençlerin bu "şubeler"de eğitilip savaştırıldığını ve çoğunun öldüğünü belirtti.

Örgüte son zamanlarda katılımın ciddi şekilde azaldığına dikkati çeken B.O, "Bir bölgede 4 şubeleri varsa bu son iki yılda bir şubeye düştü yani örgüte katılımın yüzde 70 azaldığını söyleyebiliriz. Kaçmanın yolunu bulup gelenler de olacak. Duydukları ve gördüklerinin bir olmadığını gören insanlar bir şekilde oradan kurtulacaklar." ifadesini kullandı.

Örgütün baskıları nedeniyle birçok kişinin intihar ettiğine şahit olduğunu aktaran B.O, TSK'nın sınır ötesi harekatlarının örgüte büyük darbe vurduğunu belirtti.

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- "Sınır ötesi harekat sonrası Türk kanallarını izlemek yasaklanıyordu"

Terör örgütü PKK'nın, etkisiz hale getirilenlerin sayısını gizlediğini kaydeden B.O, "Ölenleri, moraller bozulmasın diye hiç söylemiyorlardı, örgüt içerisinde çok büyük güvensizlik görünüyordu. Özellikle sınır ötesi harekat sonrasında Türk kanallarını izlemeyi yasaklıyorlardı. Bunun amacı örgütün moralinin bozulmamasıydı." dedi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve Kandil'e yönelik operasyonlarla örgütte ciddi kırılmaların yaşandığını belirten B.O, "Hep 'Bu yıl final yılı olacak' diyorlar, ama o final yılı bir türlü gelmedi. 'Başaracağız, bu yıl zafer yılımız olacak' diye kandırdılar. Artık bu söylem onlara en çok inananların bile güvenlerini kırdı. Çünkü hep oyalama taktikleri olduğunu gördüler." diye konuştu.

- "Sadece yeniler değil, eskiler de kaçıyor"

Örgütten kaçanların çoğunlukla Irak'a gittiğini ifade eden B.O, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Daha önce kaçan insanlar onlara ayak uyduramayanlardı. Ancak son zamanlarda görülüyor ki en güvendikleri 20-25 yıllık elemanları bile düşünsel olarak bitmişler, fiziksel olarak da bırakmak istiyorlar. Sadece örgüte yeni giren elemanlar kaçmıyor eskiler de kaçıyor. Örgütte 25 yıl boyunca üst düzey sorumluların yakın korumalığını yapmış birinin de 3 ay önce kaçışına tanık oldum."

Terör örgütünden kaçmak isteyenlere de çağrıda bulunan B.O, "Aileleri ve kolluk güçleriyle irtibata geçip teslim olsunlar. Ben teslim oldum ve gayet mutluyum. Bundan sonra düzenli bir hayatın beni beklediğini biliyorum." ifadesini kullandı.

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kadın terörist Kandil operasyon şırnak teslim TSK

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