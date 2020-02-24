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  4. Örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist daha teslim oldu

Örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist daha teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 terörist daha teslim oldu.

Örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu." denildi.

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PKK teslim terörist

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