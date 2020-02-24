Örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Irak'\u0131n kuzeyi ve Suriye'deki bar\u0131nma alanlar\u0131ndan ka\u00e7an 2 PKK\/YPG'li ter\u00f6rist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollar\u0131na teslim oldu." denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Bu \u00e7i\u00e7e\u011fi koparan yand\u0131! Cezas\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yor16 milyonluk 'zimmet' soru\u015fturmas\u0131! Ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran raporT\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler