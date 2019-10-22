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Örgütün savaşçı birliğinde görev alan DEAŞ'lı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden Mübarek I.

Örgütün savaşçı birliğinde görev alan DEAŞ'lı tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden Mübarek I. tutuklandı. 'Ebu Esir' kod adlı Mübarek I.'nın örgütün sözde savaşçı birliğinde görev aldığı, örgütün tükenme noktasına gelmesi nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçen cuma günü Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Suriye uyruklu Mübarek I., A.E.M. ve üzerinden kimlik çıkmayan 'Abdo' kod adlı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital malzemelere de el konuldu.
ÖRGÜT TÜKENME AŞAMASINA GELİNCE KAÇMIŞ
Emniyette, Mübarek I.'nın cep telefonunda yapılan incelemede örgüte ait bilgi, fotoğraf ve videoların yer aldığı tespit edildi. 'Ebu Esir' kod adlı Mübarek I.'nın örgütün sözde savaşçı birliğinde görev aldığı, örgütün tükenme noktasına gelmesi nedeniyle kaçtığını söylediği öğrenildi. Eşiyle birlikte 3 yıl önce kaçak yollarla Kayseri'ye geldiği belirlenen Mübarek I'nın kentte inşaat işlerinde çalıştığı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mübarek I. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakılarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Örgütün savaşçı birliğinde görev alan DEAŞ'lı tutuklandı

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