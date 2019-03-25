Orhan Alper kararlı

Demokrat Parti Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı Orhan Alper, seçim turlarına devam ediyor.

Seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Orhan Alper, ilçeyi karış karış geziyor, gittiği her yerde büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Orhan Alper, Taşpınar köyünü ziyaret etti. Köylülere projelerini anlatan Alper, halktan büyük destek aldı. Yine aynı köyde düzenlenen asker eğlencesine de katılan Orhan Alper, halkı selamladı.

Burada kısa bir konuşma yapan Alper, "Sizin dertlerinizi biliyorum, sizlerin sorunlarınızı biliyorum. Çözüm yollarını da biliyorum. Koltuk aşkı ile değil , size hizmet aşkı ile aday oldum diyerek çok büyük vaatler de bulundu. Orhan Alper, “Halkın içinde halkın meselelerine ışık tutacak bir aday olarak insanların mutlu ve zor günlerde yanlarında olacağım” dedi.

Alper, köy halkından destek istedi.



