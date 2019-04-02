"Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı

Bunlardan ilkinin Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda tiyatroya hayatına başlamış olması olduğunu belirten Çimenser, ikincisinin ise Orhan Asena ile tanışması olduğunu ifade etti.

Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, etkinliğe katılımının kendisi için iki önemli anlamı olduğunu söyledi.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena'nın anısına bu yıl 16'ncısı düzenlenen festival, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde, Kardelen Kasaplar'ın yazdığı ve Laçin Ceylan'ın yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" oyunuyla seyirciyle buluştu.

Çimenser, şöyle konuştu:

"Türkiye'de tiyatro kültürü, tiyatroya olan sevgi gün geçtikçe olağanüstü bir şekilde katlanarak artıyor. Bu bizim için çok sevindirici. Bence Türkiye'nin her yerinde tiyatroya sahip çıkan ve tiyatroyu tiyatro yapan en önemli unsur seyircidir. Festival boyunca buradaki her oyunu izlemeniz tiyatro açısından da büyük bir destek anlamına gelir."

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit de evrensel duyarlılığı yakalamış usta Türk yazarlarının oyunlarını seyircilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Üç yıl önce festivale uçurtma şenliği ekleyerek yüzlerce uçurtmanın gökyüzüne yükselmesini izlediklerini ve her yıl artan bir sayıyla şenliklerini çocuklarıyla buluşturduklarını aktaran Eryiğit, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz şenliğimiz şehrin üç farklı noktasında 3 bin çocukla buluşacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, kapsamında konservatuvar öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı.

- 7 bölgeden 7 oyun Diyarbakır'da olacak

Yurt içinden çeşitli profesyonellerce eğitim amaçlı atölye çalışmalarının da uygulanacağı festivalde Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Kantocu, Bir İnce Sızı Nisan 1915, Divane Ağaç (Yunus Emre), Fehim Paşa Konağı, Geveze Berber ile Kahvede Şenlik Var oyunları sahnelenecek.

