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Orhan Birgit ve Ali Topuz son yolculuğuna uğurlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

  Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - Eski CHP Milletvekili, İmar ve İskan, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerinde bulunan Ali Topuz ile Eski Turizm Bakanı, gazeteci yazar, Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Orhan Birgit için düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - Eski CHP Milletvekili, İmar ve İskan, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerinde bulunan Ali Topuz ile Eski Turizm Bakanı, gazeteci yazar, Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Orhan Birgit için düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

87 yaşında yaşamını yitiren Ali Topuz ve 92 yaşında hayatını kaybeden Orhan Birgit için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Ali Topuz'un oğlu Serdar Topuz, Birgit'in eşi Gülsen Birgit, Birgit'in kızı Burcu Topal taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı. Cenaze namazından Orhan Birgit'in eşi Gülsen Birgit de ön saflarda yer aldı. Cenaze namazının ardından Orhan Birgit, Sakızağacı Şehitliği'ne, Ali Topuz ise Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.

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